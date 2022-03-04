Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'22) Trabzon'da açıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgedeki yedi üniversitenin paydaşlığında yapılan fuarın gençler için çok anlamlı bir organizasyon olduğunu söyledi.

Hedef 20 bin öğrenciye ulaşmak

Gençlere rehberlik etme adına fuarın önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Ustaoğlu, "Bu organizasyon ülkemizin farklı illerinde sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yapılıyor. Biraz önce aldığım bilgiye göre şu ana kadar 11 bine yakın öğrencimizin iştirak ettiği, yarın da devam edecek olan fuarda 20 bin rakamına ulaşılacak. Teması çok güzel ve yetenek her yerde diyoruz. Doğu Karadeniz bölgesindeki kariyer fuarında gençlerimizi burada görmekten duyduğumuz memnuniyeti de burada özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, başarıya giden yolda mücadelenin kolay olmadığını ve belirli bir süreç gerektirdiğinin aldığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Ülkemizin çıkmış olduğu bir kalkınma hamlesi ve medeniyet yolculuğu var. Bu yolculukta bizim gençlerimize gerçekten çok iş düşüyor. Bugün burada stant açan 260'ın üzerinde özel sektör, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerimiz var. Gerçekten gençlerimizin kariyer planlamalarında, onların hedeflere ulaşmasında inandıkları ve hayalini kurdukları mesleklere ulaşmalarında bu tip fuarlar çok anlam ifade ediyor. Başarıya giden yol sıkıntılı ama burada önemli olan gençlerimizin kendilerine inanmaları. İnanmak başarmanın yarısı. Önce inanmamız, hayal kurmamız gerekiyor."

"Kariyerinizi kendiniz planlayacaksınız"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ise öğrencilerin üniversite öğrenimleri sırasında ilgilerini çeken alanlara yoğunlaşması gerektiğini belirtti.

Mühendislik eğitimi almasına karşın ilgisini çeken konunun yazılım olduğunu, ancak daha sonra yeniden mühendislikte başka alanlara yöneldiğini aktaran Dönmez şunları kaydetti:

"Üniversiteye başladıktan sonra üniversite bitene kadar, daha sonra çalışma hayatınız sırasında kariyerinizi kendiniz planlayacaksınız. Hiçbir zaman kendinizi sınırlar içerisinde kısıtlamaya çalışmayın. İnsan kendisini en iyi tanıyandır. Kendi yeteneklerinizin farkındasınız ve ona göre iş seçin. Örneğin burada ben hiçbir şekilde gençlere özel sektörde çalışın, kamuda çalışın ya da kendi işinizi kurun şeklinde tavsiyede bulunmuyorum. Sebebi de her insan ayrı bir dünya, her insanın yetenekleri farklı. Bu yüzden gençlere önemli tavsiyem kendinizi tanıyın, kendinize göre iş seçin."

Eskiden insanların bir işe başladıklarında o işten emekli olduklarını, ancak dünyanın artık böyle olmadığını ifade ederek Dönmez, "Dolayısıyla iş değiştirmeye de alışkın olmanız lazım." dedi.

Dönmez şöyle devam etti:

"Daha önce çalıştığım bir kurumda işe alma komisyonunda görevliyken çalıştığımız İngilizlerle konuşmalarımız oldu. Çok ilgimi çeken bir yorum olmuştu. Dedim ki işe almalarda cv'ye baktığınız zaman başarıyı ya da başarısızlığı değerlendiriyor musunuz? Geçmişte hayatı başarılarla dolu, hep yükselen bir insanı almaktansa zaman zaman başarısızlıklar yaşayan insanları almak tercih nedenimiz oluyor çünkü düşmüş, kalkmayı bilmiş dedi. Bu çok önemli bir şey. Genç arkadaşlarımıza tekrar sesleniyorum, iki kızım da benim üniversitede, hayatınızın her anında sizi mutlu edecek değişiklikleri yapabilirsiniz."

"Gençler mutlaka kendini geliştirmeli"

Üniversiteyi kazanmak ve iyi bir dereceyle de bitirmekle her şeyin bitmediğini, aksine yeniden başladığını vurgulayan Dönmez, hayatın uzun bir yol olduğunu, dolayısıyla gençlerin mutlaka kendisini geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Fuarın, Cumhurbaşkanlığının önemli vizyon projelerinden birisi olduğuna işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da organizasyonun mezun ve halen eğitim alan üniversite öğrencileri için staj ve meslek edinme olanağı sağladığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise dijital çağda bilgi üretiminin çok önemli hale geldiğini belirterek "Bilgi üreten ve bunu pratiğe aktaran ülkeler ekonomisini geliştirmekte, katma değerli ürünler üreterek milli gelirlerinde artış sağlamaktadırlar. Bu nedenle ülke olarak daha fazla bilgi üreten ve bunu kullanan ülke durumuna gelmek zorundayız" dedi.

Halk oyunları ekiplerinin yöresel gösterilerini sergilediği fuarda, protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde "Yetenek Her Yerde" temalı bölgesel kariyer fuarları, ülke genelinde belirlenen 11 şehirde gerçekleştirilecek.