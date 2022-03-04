Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 17:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce'de Yunus Timleri denetimde
[Fotoğraf: İHA]
Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 adet ruhsatsız silah ve hakkında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.
Düzce Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri suçlulara göz açtırmıyor.
Ekipler halkın yoğunlukta bulunduğu cadde, sokaklarda, park ve bahçelerde şüpheli şahıslar ile araçlarda uygulama yaptı.
Bin 188 şahsın sorgulandığı uygulamada haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlarca 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca polisler 6 ruhsatsız silah, 41 fişek ve 3 adet yivsiz tüfek ele geçirdi.
Son Haberler
- 18:19
- 17:55
- 17:57
- 17:46
- 17:38
Sıradaki Haber
Kars'ta trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz