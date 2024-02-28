Az Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.02.2024 15:56

Batman'da üniversite öğrencileri köy okulundaki öğrenciler için atkı bere ve eldiven ördü

Batman Üniversitesinde okuyan öğrencileri, kendi imkanlarıyla ördükleri atkı, bere ve eldivenleri köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye etti.

Batman'da üniversite öğrencileri köy okulundaki öğrenciler için atkı bere ve eldiven ördü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Isıtan Eller Projesi" kapsamında Batman Üniversitesinde okuyup KYK yurdunda kalan kız öğrenciler kendi imkanlarıyla atkı, bere ve eldiven ördü.

Öğrenciler ördüğü atkı, bere ve eldivenleri Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol ve Akalın İlkokullarında okuyan öğrencilere hediye etti.

Akalın ve Üçyol İlkokullarında düzenlenen programa, Batman Yurt Hizmetleri Müdürü Nurettin Gültekin, KYK Şube Müdürü Hüseyin Onat, Hasankeyf Gençlik ve Spor Müdür Veysi Datlı ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı da ziyaret eden öğrenciler, İmrak'a proje hakkında bilgi vererek atkı, bere ve eldiven hediye etti.

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Nevşehir'de kaçak sigara operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:28
Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen AB politikacılarına tepki gösterdi
16:25
Bodrum'da hazine arazisindeki ağaçları kesen 20 zanlı yakalandı
16:24
İsrail güçleri ve Yahudi işgalciler, 2023'te Batı Şeria'da 4 bin Filistinliyi yerinden etti
16:18
Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürüyor
16:02
Çad'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete Türkiye Yüzyılı sözümüz var
Tekirdağ'da denizin rengi değişti
Tekirdağ'da denizin rengi değişti
FOTO FOKUS
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ