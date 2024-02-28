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Güncel
AA 28.02.2024 15:49

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kırşehir Valiliğini ziyaret etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kırşehir Valiliğine ziyarette bulundu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kırşehir Valiliğini ziyaret etti

Töre'yi, Kırşehir Valiliği binası önünde Vali Hüdayar Mete Buhara, il protokolü ve Kıbrıs gazileri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Töre, Türk milletinin tarihinde çok önemli yeri olan, birçok ilim insanının yetiştiği, Ahilik teşkilatının kurulduğu Kırşehir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Töre, "Yardımlaşma, dayanışma, sevgi, karşılıklı hoş muhabbet, Ahilik teşkilatının içerisinde yer alan hususlardır. Ahiliği iyi bilen, Peygamberini de yüce Rabb'ini de bilir. Ahiliğin temelinde insan sevgisi ve dayanışma vardır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan Kırşehirli gazilerimiz de bugün bizlerle. Yaşayan gazilerimize sağlıklı ömürler, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Vali Buhara da Töre’yi, Ahiler kenti Kırşehir’de ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, Kırşehir’in tarih ve medeniyet kenti olmasının yanı sıra Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde de öne çıktığını vurguladı.

Ziyaretin ardından Töre ile Buhara, Ahi Evran Camii, Ahilik Müzesi ve Cacabey Medresesi'ni gezdi.

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