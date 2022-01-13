Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 07:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da pikap ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 77 AAV 630 plakalı minibüs ile 34 JB 5955 plakalı pikap, ilçenin Kavaklı mezrası mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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