Güncel
Batman'da otomobilde 110 kilogram esrar ele geçirildi06 Ocak 2020 Pazartesi 13:55 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 13:57
Batman'da otomobilde 110 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otomobille kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Batman-Diyarbakır kara yolunda durdurulan otomobilde dedektör köpek "Sarıkız" ile arama yapan ekipler, paketler halinde 110 kilo 200 gram esrar buldu.
Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA