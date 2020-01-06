Samsun'un Canik ilçesinin Kuzey Yıldızı Mahallesi Kutluk Sokak'ta Emine Çalışır'ın oturduğu iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, evi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bacadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın nedeniyle bitişikteki binaların sakinleri panik yaşadı.

Kısa sürede söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA