TPAO Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde devam eden eğitimler kapsamında öğrencilere Mars'taki olağanüstü koşullar üzerinden, sürdürülebilir modeller kurma, büyük problem çözme ve yeni düşünme becerileri kazanmaları ve topraksız tarımı öğrenmeleri amaçlanıyor.

İki hafta boyunca sürecek eğitimlere 600 ortaokul ve lise öğrencisi katılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere insanlığın güzel bir gelecek kurmasına katkı sunması amacıyla faydalı bir eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimlerin ilk bölümünde öğrencilere Mars gezegeninde koloni kurmak için yürütülen keşif çalışmaları, dünyadaki iklim değişimi, nüfus artışı gibi gelişmelerin ortaya çıkardığı problemler ve bunlara ilişkin olası çözümler hakkında genel bilgi verildiğini belirten Kurtaran, daha sonra öğrencilerin merak ettiği soruların cevaplandığını kaydetti.

Programın ikinci bölümde ise Gelecek Araştırmaları Enstitüsü uzman ve gönüllüleri tarafından hazırlanan topraksız tarım kitleri ile uygulamalı atölye çalışması gerçekleştirildiğini anlatan Kurtaran, "Atölye çalışmalarında öğrenciler hem topraksız tarım yönteminin temel bilgilerini öğrenmekte hem de kitlerde yer alan marul tohumlarını ekerek topraksız tarım çiftçisi olmak için ilk adımlarını atıyorlar" dedi.