Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da ekipler 300 iş makinesiyle karla mücadeleye hazır
Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel, 300 iş makinesiyle karla mücadele edecek.
Ekipler karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.
Kent genelinde beklenen kar yağışı öncesi hazır bekleyen ekipler, araçların da bakımını yaptı.
Belediye, 600 personel, 300 iş makinesiyle il merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için çalışma yürütecek.
Etiketler: Van Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz