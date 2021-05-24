Kafeler ve restoranlar açıldı mı? Alışveriş merkezleri kaça kadar açık?

Eskişehir'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık", "yağma", "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 3-10 Mayıs'ta çalışma yapıldı.

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