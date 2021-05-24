Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 3-10 Mayıs'ta çalışma yapıldı.
Düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık", "yağma", "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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