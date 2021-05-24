Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 4 evde 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Saray ilçesinde, polisin 4 eve düzenlediği operasyonda, 15 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray ilçesine bağlı Yamanyurt ve Değirmigöl mahallelerindeki bazı adreslerde kaçak sigaralar olduğu ihbarını aldı.
Bunun üzerine 4 eve düzenlenen operasyonda, 15 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Sigara
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