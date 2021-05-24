Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları

Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor mu?

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.