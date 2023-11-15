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Güncel
AA 15.11.2023 21:29

Batman'da ekim ayında 722 olay aydınlatıldı

Batman'da ekim ayında meydana gelen 839 asayiş olayından 722'si aydınlatıldı, 629 kişi yakalandı.

Batman'da ekim ayında 722 olay aydınlatıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla ekim ayında, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.

Meydana gelen 839 asayiş olayından 722'si aydınlatıldı, olaylara karıştığı tespit edilen 629 kişi yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 29 tabanca, 9 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, 254 fişek, 2 çalıntı otomobil, 7 çalıntı motosiklet, televizyon, 2 akü ele geçirildi.

Ekim ayı içerisinde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda da farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 69 şüpheli yakalandı, 25 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen 190 kişi gözaltına alındı, 48 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 142 kişi ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 38 kişi bulunarak gerekli işlemler yapıldı.

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