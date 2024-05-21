Batman'da devlet desteğiyle kurulan çilek bahçeleri onlarca kadına iş olanağı sağlıyor

Batman'ın Sason ilçesinde tütüne alternatif olarak devletin sağladığı yüzde 80 hibe desteğiyle kurulan organik çilek bahçelerinde çalışan gençler evlerinin geçimini sağl.

Çilek bahçelerinin ilçede önemli bir istihdam kapısı araladığını söyleyen çilek işinde çalışan kadınlardan Gülçin Barış, "Bizim için ilçede iş imkanı bulmak çok iyi oldu. Bu iş sayesinde evin geçimine katkımız oluyor. Genç kızlarımızın çeyizini düzmemize yardımcı oluyor. çok güzel bir iş oldu. İnşallah ilçede daha fazla bahçe kurularak daha fazla istihdam oluşur. Bu çilek sayesinde kadınlarımız, gençlerimiz çalışmak için batıya gitmek zorunda kalmıyor" dedi.

"Çilek bahçelerinin kurulumu batıya göçü durdurdu"

Çileğin tütüne alternatif ürün olarak ilçede yaygınlaştığını vurgulayan çilek üreticilerinden Ahmet Erdem, çilek üretimi sayesinde günde 200 işçiye iş imkanı sağladıklarını söyledi. Erdem, "Biz, bu bahçelerimizde daha önce tütün ekiyorduk. Devletin sağladığı destek sayesinde şimdi tüm bahçelerimize çilek ekiyoruz. Çilek üretimi çok iyi geliri olan bir iştir. Çilek işi, işçilerin batıya göçünü durdurdu. Gençlerimiz, kadınlarımız burada kendi ilçelerinde çilek işinde çalışma imkanı buluyor. Yaklaşık bin dekarlık bahçelerimizde günde 200 işçi çalışıyor. İlkbaharda başlayan ilk hasadımız ile çilek işi kışa kadar sürüyor. Sason çileği coğrafi işaret tescili alan bir çilektir. Devletimizin desteği sürdüğü sürece istihdam artarak devam edecektir" diye konuştu.

Sason genelinde çilek üretiminin yaygınlaştığını söyleyen işçilerden Burhan Tiryaki, "Sason genelinde çilek üretimi var. Çilek işinde bine yakın işçi çalışıyor. Genç işçilerin yanı sıra kadınlar ve yaşlılarda çalışabiliyor" dedi.

"Gençlerimiz kendi köyünde iş olanağına kavuştu"

Önceki yıllarda çalışmak isteyen gençlerin batıya gitmek zorunda kaldığını anlatan çilek üreticilerinden Hasan Erdem, "İlçemizden batıya sürekli iş göçü oluyordu. Çünkü buralarda iş olanağı yoktu. Devletin verdiği destek sayesinde şimdi gençlerimiz burada kalarak çalışabiliyor. Bu alanda kurduğumuz 800 dekarlık çilek bahçelerinde ilçemizdeki işçileri istihdam ederek onlara iş olanağı sağlıyoruz. Bu iş sayesinde gençlerimiz kendi ayakları üzerinde durarak ailelerine destek sağlıyorlar" sözlerini kullandı.