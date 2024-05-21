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Güncel
İHA 21.05.2024 12:17

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheliye baskın

Aksaray’da uyuşturucu imal edip ticaretini yapan şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheliye baskın
[Fotograf: İHA]

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri önce şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Fiziki takip sonucu deliller toplandı

Bir süre teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma ekipleri deliller sonucunda operasyon için harekete geçti.

Merkez mülki sınırları içerisinde bir ikamete yönelik yapılan operasyonda şüpheli Ü.G. 30 gram metamfetamin, 5 gram sentetik cannabinoid/bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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