Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheliye baskın

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri önce şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Fiziki takip sonucu deliller toplandı

Bir süre teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma ekipleri deliller sonucunda operasyon için harekete geçti.

Merkez mülki sınırları içerisinde bir ikamete yönelik yapılan operasyonda şüpheli Ü.G. 30 gram metamfetamin, 5 gram sentetik cannabinoid/bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.