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Güncel
İHA 07.10.2023 16:16

Batman’da coğrafi işaret tescilli Sason çileğinde yılın son hasadı başladı

Batman'ın Sason ilçesinde devlet tarafından çiftçilere sağlanan yüzde 80 hibe desteğiyle ekilen, coğrafi işaret tescilli organik çilekte yılın son hasadına başlandı.

Batman’da coğrafi işaret tescilli Sason çileğinde yılın son hasadı başladı

Yılın 3 mevsiminde çilek üretiminin yapıldığı Sason ilçesinde üreticiler, havaların soğumaya başlamasıyla yılın son hasadını yapıyor. Sason ilçesinde çilekte verimli bir yılı geride bıraktıklarını anlatan üreticilerinden Mehmet Özdemir, nisan ayında başladıklarını ve yılın son hasadını yaptıklarını söyledi.

Verimde geçen yıllara nazaran çilek rekoltesinde düşüşün olduğunu belirten, Özdemir, "Hem ekicilerimiz hem de işçilerimiz için az verimli bir yıl geçirdik. Bir yılda 3 ana dönem hasat yapıyoruz. Şu anda yılın son hasadını yapıyoruz. Eskiden Sason’da bilinen bir meyve değildi. Şimdi ilçe genelinde iyi bir geliri var. Ürünlerimizi başta Batman olmak üzere Diyarbakır, Muş ve diğer çevre illerine göndererek satışını yapıyoruz. Bu yıl dönüm başına yaklaşık 2 ton çilek elde ettik. Kilo gram fiyatı toptan olarak 20 ile 25 lira arasında sattık. Sason’da bir çok aile bu çilekler sayesinde geçimini sağlıyor. Daha fazla destekleme bekliyoruz” dedi. 

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