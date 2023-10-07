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Güncel
İHA 07.10.2023 15:56

Kilis'te silahlı terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

Kilis’te DEAŞ, PKK/ PYD/YPG ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te silahlı terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerinin ülkede eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçlaması ile 3 şahıs, terör propagandasını yapmak suçlaması ile 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 73 fişek ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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