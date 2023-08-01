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Güncel
AA 01.08.2023 16:02

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 120 şüpheli yakalandı

Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 120 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 120 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte temmuz ayında suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı, trafik güvenliğinin sağlanması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 120 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda 51 ruhsatsız tabanca, 335 tabanca fişeği, 11 kurusıkı tabanca, 55 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Kurusıkı tabanca taşıyan 10 kişiye 51 bin 520 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca trafikte diğer sürücü ve yayaları tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve düğün konvoylarında korna çalarak çevreyi rahatsız eden 115 araca 50 bin 140 lira para cezası kesildi.

Trafik denetimlerinde ise 1260 motosiklet denetlenerek 327 motosiklete 888 bin 913 lira para cezası uygulandı, 28 motosiklet trafikten men edildi.

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