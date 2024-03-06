Batman'da bir otomobil çocuk parkına uçtu

Kaza dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Harekat halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla, seyir halinde olan başka araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucunda kontrolden çıkan bir araç yol kenarında bulunan bir kafeye ait önce demir korkuluklara çarptı, ardından 3 metre yükseklikten kafenin bahçesinde bulunan çocuk parkına uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 4 kişi ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan üç araçta da maddi hasar meydana geldi.