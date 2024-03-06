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Güncel
İHA 06.03.2024 00:49

Batman'da bir otomobil çocuk parkına uçtu

Batman'da bir araç kontrolden çıkarak çocuk parkına düştü. Kaza esnasında parkın boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Batman'da bir otomobil çocuk parkına uçtu
[Fotograf: İHA]

Kaza dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Harekat halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla, seyir halinde olan başka araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucunda kontrolden çıkan bir araç yol kenarında bulunan bir kafeye ait önce demir korkuluklara çarptı, ardından 3 metre yükseklikten kafenin bahçesinde bulunan çocuk parkına uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 4 kişi ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan üç araçta da maddi hasar meydana geldi.

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