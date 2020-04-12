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Batman'da bir bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada COVID-19 tedbirleri kapsamında Bahçelievler mahallesi.1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.
Sağlık epleri, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi.
Etiketler: Batman koronavirüsSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:47
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