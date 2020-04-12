Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kuyulu köyündeki kaya mezarlıklarında kaçak kazı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, sit alanında M.R.K, Ü.K, K.D, H.D. ve N.D'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: AdıyamanSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 00:12
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