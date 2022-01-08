İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalarda durdukları araçları ve kişileri kontrol etti.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, vatandaşların huzurunu, can ve mal emniyetini sağlamak için uygulama yaptıklarını söyledi.

Kıraç, "Şehit olan bekçimiz Abdülrezzak Kanat kardeşimizin ismini verdiğimiz huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdik. Bu uygulama kapsamında 1200 civarında personelle Batman'ın giriş ve çıkış noktaları, ana kavşaklar, ara mahallelerde yaya uygulamaları ve umuma açık yerler olmak üzere geniş katılımlı bir uygulama yaptık" dedi.