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Güncel
AA 24.04.2024 16:13

Batman Valisi Canalp akademisyenlere plaket verdi

Batman Valisi Ekrem Canalp, "Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları Projesi"nde gönüllü yer alan 131 akademisyene teşekkür belgesi verdi.

Batman Valisi Canalp akademisyenlere plaket verdi
[Fotograf: AA]

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yerleşkesi Kristal Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Batman Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede, gönüllü eğitimler veren akademisyenlere Vali Canalp tarafından teşekkür belgesi verildi.

Canalp, projede görev alan bütün akademisyenlere teşekkür ederek, "Gönüllü olarak Batman'ın ilçelerine, beldelerine ve köylerine gittiniz, öğrencilerin hayatlarına, kalplerine ve gönüllerine girdiniz. Gönülden yapmış olduğunuz bu iş için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Vali Canalp'ın eşi Dr. Ayten Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve akademisyenler katıldı.

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