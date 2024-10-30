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Güncel
AA 30.10.2024 00:45

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesinin inşasına başlandı

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin inşasına başlandı.

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesinin inşasına başlandı

Üniversiteden yapılan açıklamada, Şehir Stadı'nın yanındaki inşaat alanında hastanenin yapımı için ilk kepçenin vurulduğu belirtildi.

Bina oturum alanının toplam 4 bin 50 metrekare olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bina bodrum ve zemin üzerine 3 kat inşa edilecek. 84 ünite, 4 derslik olacak. 1 ameliyathane, 7 laboratuvar, 70 ofis, 189 kişilik konferans salonu ile 169 araç kapasiteli otoparktan olacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, hastanenin inşasının yaklaşık 2 yıl sürmesinin planlandığını belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla hastanenin sadece öğrencilere değil tüm Batmanlılara ve bölgeye hizmet sunacağını ifade eden Demir, fakülte binasının tamamlanması ile ağız ve diş sağlığı tedavilerinde çok önemli bir aşamaya ulaşılacağını kaydetti.

Demir, "Bu alan içerisinde sadece Diş Hekimliği Fakültesi binası değil, hemen ileride yine bu kampüs içerisinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu da önümüzdeki süreçte inşa edip tamamlamayı hedefliyoruz. Hastanenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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