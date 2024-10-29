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Güncel
AA 29.10.2024 23:07

Sinop'ta fener alayı düzenlendi

Sinop'ta, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Sinop'ta fener alayı düzenlendi

Valilik tarafından düzenlenen program kapsamında Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Vatandaşlar, meşalelerle Sakarya ve Tuzcular caddeleri üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar kapsamında Boyabat ve Türkeli ilçelerinde de kaymakamlıklar tarafından fener alayları düzenlendi.

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Sinop 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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