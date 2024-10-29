Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 29.10.2024 22:59

Aksaray'da trafik ekipleri gece uygulamalarını sürdürüyor

Aksaray'da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla trafik ekipleri özellikle gece uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da trafik ekipleri gece uygulamalarını sürdürüyor

Aksaray'da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, sürücü ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve trafik akışının sorunsuz bir şekilde sağlanması amacıyla trafik polislerince yapılan uygulamalar devam ediyor.

Şehir merkezi başta olmak üzere şehrin yoğun trafiği olan caddelerinde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, tüm araçları durdurarak hem sürücüleri hem de araçları sorgudan geçiriyor.

Sürücülere yönelik ehliyet, alkol kontrolü, araç sorgulanmasına kadar tüm incelemeleri yapan trafik ekipleri, hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor. Trafik ekiplerinin yanında görev alan bekçiler ise yolcuları ve çevrede bulunan vatandaşları kimlik sorgusundan geçiriyor. Yapılan uygulamalar sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla hem karayolları hem de şehir içi trafikte sürdürülüyor. 

ETİKETLER
Aksaray Denetim
Sıradaki Haber
Muş'ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:00
Kastamonu'da mantar yiyen 6 kişi zehirlendi
23:53
Katil İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 11 bin 852 öğrenci hayatını kaybetti
23:52
Hamas: Ateşkes için arabulucuların yeni önerileri değerlendirme talebine yanıt verdik
23:48
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
23:38
Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan ilgi odağı oldu
23:14
Anıtkabir 745 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan ilgi odağı oldu
Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan ilgi odağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ