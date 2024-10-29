Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 29.10.2024 22:49

Rize'de tomruk yüklü kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Rize'de tomruk yüklü kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Pazarlık Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Pazar istikametinden Ardeşen istikametine giden Tolga K. yönetimindeki tomruk yüklü kamyon ile yan yoldan gelen Nedim A. kontrolündeki kamyonet ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Tolga K. ile Nedim A. ve araçlarda bulunan Mevlana N. olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ciddi olan Nedim A. ve Mevlana N. Kaçkar Devlet Hastanesi'nden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çarpışmada devrilen kamyondan dökülen tomruklar nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Karadeniz Sahil Yolu Pazar Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. 

ETİKETLER
Rize Trafik Kazası Polis
Sıradaki Haber
Şırnak'ta 101 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:00
Kastamonu'da mantar yiyen 6 kişi zehirlendi
23:53
Katil İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 11 bin 852 öğrenci hayatını kaybetti
23:52
Hamas: Ateşkes için arabulucuların yeni önerileri değerlendirme talebine yanıt verdik
23:48
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
23:38
Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan ilgi odağı oldu
23:14
Anıtkabir 745 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan ilgi odağı oldu
Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan ilgi odağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ