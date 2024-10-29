Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.10.2024 23:28

Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Valilik toplantı salonunda düzenlenen, Eylül-Ekim Dönemi Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, kentin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilen operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 12 PKK-KCK ve 2 DHKP-C olmak üzere toplam 14 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Bilgihan, bu hesapların erişime engellendiğini aktardı.

Bilgihan, asayiş faaliyetleri kapsamında da millete ve devlete karşı gerçekleşen 35 olayın aydınlatıldığını dile getirerek, "Asayiş suçları kapsamında eylülde 14 zanlı tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmıştır. Yapılan operasyonlarda ise 24 tüfek, 12 abanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 kesici ve delici alet ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçları kapsamında da 24 operasyon gerçekleştirildiğine değinen Vali Bilgihan, "Yol izin belgesi olmadan seyahat eden 23 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak toplam 92 bin 805 lira idari para cezası uygulandı. Yasal kalış hakkı bulunmayan ve ülkemize illegal giriş yapan, kamu düzenini ihlal eden, cezaevinden çeşitli suçlardan tahliye olan toplam 75 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı iş ve işlemleri yapılmış, 50 yabancı uyruklu şahıs Kilis, Aydın, Hatay ve Antalya'daki geçici barınma merkezleri ile geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir." diye konuştu.

Bilgihan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında da 60 operasyon gerçekleştirildiğini işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Operasyonlar sonucunda 11 zanlı tutuklandı. Eylül ve ekim ayı içinde farklı suçlardan aranan toplamda 270 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 86'sı sevk edildikleri adli makamlarca ceza evlerine teslim edildi. Trafik tedbirleri kapsamında 220 bin 491 araç ve sürücünün sorgulandı. Meydana gelen kazalarda maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 866 hemşehrimize trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı da katıldı.

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
Ordu'da bahçede çalışan karı kocaya yaban domuzu saldırdı: 1'i ağır 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:00
Kastamonu'da mantar yiyen 6 kişi zehirlendi
23:53
Katil İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 11 bin 852 öğrenci hayatını kaybetti
23:52
Hamas: Ateşkes için arabulucuların yeni önerileri değerlendirme talebine yanıt verdik
23:48
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
23:38
Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan ilgi odağı oldu
23:14
Anıtkabir 745 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan ilgi odağı oldu
Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan ilgi odağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ