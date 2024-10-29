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Güncel
İHA 29.10.2024 23:16

Ordu'da bahçede çalışan karı kocaya yaban domuzu saldırdı: 1'i ağır 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bahçede domuz saldırısına uğrayan karı koca yaralandı.

Ordu'da bahçede çalışan karı kocaya yaban domuzu saldırdı: 1'i ağır 2 yaralı

Tekkiraz Mahallesi Asut mevkisinde yaşayan Cevat O. ve eşi Emine O., fındık dalı kesmek için fındık bahçeye gitti.

Bu sırada çifte yaban domuzu saldırdı. İlk olarak eşi Emine O.'a domuzun saldırdığını gören Cevat O., domuzu uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada Emine O.'tan ayrılan domuz Cevat O.'a yönelerek ona da saldırdı.

Saldıran yaban domuzundan kurtularak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift patpatla komşularının evinin önüne gitti. Durumu fark eden komşularının 112 Acil Servise haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralı çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kumru Devlet Hastanesine kaldırılan karı koca ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Domuz saldırısında yaralanan Emine O.'ın sağlık iyi olduğu ve taburcu olacağı öğrenilirken, Cevat O.'ın ise ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi
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