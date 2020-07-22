İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Batman ve Siirt'te bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 1 kilo 625 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 0,58 gram eroin, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, farklı çaplarda 147 fişek, tabanca ve 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.