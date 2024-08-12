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Güncel
DHA 12.08.2024 10:50

Batman Havalimanı'nı bir ayda 58 bin yolcu kullandı

Batman Havalimanı'nda temmuz ayında 58 bin 234 yolcuya hizmet verildi.

Batman Havalimanı'nı bir ayda 58 bin yolcu kullandı
[Fotograf: DHA]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Batman Havalimanı’nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 57 bin 893, dış hat yolcu trafiği 341 oldu. Böylece Temmuz ayında toplam 58 bin 234 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında Batman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 296, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 298'e ulaştı. Yük trafiği ise Temmuz ayında toplamda 673 ton oldu.

Ocak-Temmuz dönemde ise Batman Havalimanı’nda yolcu trafiği 379 bin 135, uçak trafiği 2252, yük trafiği ise 4 bin 116 ton olarak gerçekleşti.

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