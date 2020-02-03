Bandırma'nın ardından Erdek için çalışmalara başlayan BASKİ, yıllardır derin deniz deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı Erdek Körfezi'ndeki kirliliği önleyecek "Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi"nde son aşamaya geldi.

Bu yılın yatırım planlamasına alınan yaklaşık 100 milyon lira bütçeli proje, İlbank AŞ tarafından Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri kapsamında yüzde 50'si hibe olarak yapılacak.

Erdek'i modern altyapıya kavuşturacak, bölgenin atık su sorununa çözüme getirecek ve suyun kalitesini yükseltecek Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Projesi için gelecek aylarda ihaleye çıkılarak yapımına en kısa sürede başlanacak.

Proje kapsamında 62 bin 750 kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisi, 50 bin metre kanalizasyon şebeke hattı ve 6 bin 800 metre terfi hattı inşa edilecek. Kurulacak SCADA Sistemi ile tesisin on-line olarak uzaktan takibi sağlanacak.