Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 65. Yıl Dönümü etkinlikleri, iki dost ülkenin köklü bağlarını geliştirmeye devam ediyor.

65. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kore-Türkiye arasındaki kültür-sanat alışverişi artarken, Başkentliler Kore kültürünü, sanatını, tarihini ve dilini daha yakından tanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali çeşitli kültürleri Ankara’da buluşturuyor.

Dans ve müzik gösterileri yapıldı

Kore kültürün simgesel değerlerinden olan Samulnori, Yelpaze Dansı Gösterisi, Kore-Türkiye Dostluk Korusu ile İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun sahnesi ilgiyle izlendi.

Müzik ve dans gösterilerinin ardından sahneye çıkan Kore Kukkiwon Taekwondo takımı gösterisi izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee Houng Park, gösterilere gösterilen ilgiden oldukça memnundu. Park, Türkiye ve Kore arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Bin yıl önce atalarımız, aynı Asya topraklarında yaşadıktan sonra 1950 yılı Kore savaşında Türkiye’nin yardım etmesiyle kanla yoğrulan kardeş sevgimiz, 1957 yılında kardeş ülke olarak diplomatik ilişkilerimizin kurulmasında da vesile olmuştur. Kan kardeş olan iki ülke 2002 Dünya Kupası'nda 3. ve 4.lük maçlarının stantlarını kaplayan her iki ülkenin büyük bayrak ve taraftarların desteği, 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları kadın voleybol maçının çeyrek finallerinden sonra Türkiye orman yangınlarının ardından Kore’nin yardım için gönderdiği 150.000 fidan, iki ülke ilişkilerinin çok yakın olduğu anlamına gelmektedir. “

"Kültür ve sanatın en iyi etkileşim yolu iletişim”

Kee Houng Park, Kore kültürünün, tarihinin ve dilinin Türkiye’de sevilmesi ve ilgi görmesinin kendilerini çok mutlu ettiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Kore kültürünün dünya çapında ilgi görmesinin nedeni, içeriğinin evrenselliği ve yaratıcılığıdır. Bu, “En Koresel en küreseldir” ilkesiyle ve Kore kültür sanatçılarının güvenlerinden dolayı mümkün hale gelmiştir. Kore Kültür Merkezi, “Kültür ve sanatın en iyi etkileşim yolu iletişim” olduğu inancıyla Türkiye ve Kore iki ülke ilişkilerinin siyaset, ekonomi, savunma, kültür gibi tüm alanlarda gelecekte de gelişmesi için elimizden gelenini yapacağız.”

Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 65. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

