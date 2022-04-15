Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, 13-15 Nisan'da Altındağ, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Uygulamada, Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.