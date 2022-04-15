Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte Afganistanlı 45 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA (arşiv)]
Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, 13-15 Nisan'da Altındağ, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Uygulamada, Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
Etiketler: Ankara Afganistan Düzensiz Göçmenler
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