Eski otogar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortejle başlayan tören, burada gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Haftanın anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları ve orta oyunu gösterileri sunuldu.