Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 fiber tank ve 2 adet santrifüj ele geçirildi.
Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 fiber tank ve 2 adet santrifüj ele geçirildi.
Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 adet fiber tank,2 adet santrifüj ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık
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