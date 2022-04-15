Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı öne sürülen A.Ö. ve B.T'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde, 20 sentetik hap, 1,10 gram sentetik uyuşturucu, 3,29 gram esrar, 43 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.
Polis, A.Ö. ve B.T. ile bu kişilerden uyuşturucu aldıkları iddia edilen B.B. ve A.M.S'yi yakaladı.
Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
Son Haberler
- 16:31
- 16:28
- 16:29
- 16:22
- 15:56
Sıradaki Haber
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 59 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz