Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 59 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 256 şüpheliden 59'u tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.
Ekipler, bir hafta içerisinde düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 256 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 59'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 16 gram esrar, 9 gram metanfetamin, 99 mermi, çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.
Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 10 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çalıntı otomobil ve motosiklet sahiplerine verildi.
Etiketler: Elazığ Polis Emniyet Genel Müdürlüğü Denetim
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