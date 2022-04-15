Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki tesisin açılışında yaptığı konuşmada, sporu önemsediklerini, vatandaşların spor yapabilmesi için birçok proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni bir spor merkezini daha açmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Ramazan, "Bir halı saha, bir de hem basketbol hem voleybol sahası olarak kullanılan modüler sahadan oluşuyor. 3 bin metrekare alana sahip. 160 metrekare de idari bina ve soyunma odaları bulunuyor. Gençler bizim için çok değerli ve kıymetlidir." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da geçmişte bu tür tesislerin olmadığını belirterek tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ise gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu tür tesislerin önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından spor merkezinin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri gençlerle top oynadı.