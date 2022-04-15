Kentte dün akşamdan itibaren Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçesinde 1000 rakımın üzerindeki bölgelerde aralıklarla kar yağışı sürüyor.

İkizdere ilçesine bağlı Ovit Geçidi Tüneli'nin ulaşıma açık tutulması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki yaylalar da beyaza büründü.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

Yetkililer, kar kalınlığının belli bölgelerde 5 ile 10 santimetre arasında değiştiğini belirtti.

Öte yandan, havaların ısınmasıyla çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.