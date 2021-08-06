Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yapılacak altyapı yatırımları ve hizmetler ele alındı.

Büyükkılıç, konuşmasında, Kayseri’de ciddi manada altyapı sorunu olmadığını ifade etti.

Özellikle yaz döneminde ve bayram sürecinde bağ bahçe sulama işlerinin daha fazla olmasından kaynaklı bazı sıkıntılar olduğunu belirten Büyükkılıç, sıkıntıları gidermek için çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına da değinen Büyükkılıç, yangın bölgelerine Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verme yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yangın bölgelerine gönderdikleri 10 civarında araç ile 25 personelin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Büyükkılıç, ayrıca ilçe belediyelerinin kendi imkanları doğrultusunda bu bölgelere destek verdiğini aktardı.

Öte yandan, Büyükkılıç, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı makamında kabul ederek, bir süre görüştü.