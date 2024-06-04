Bartın'da tüp kamyonunun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen köyü mevkisinde Hüseyin Pehlivan (48) idaresindeki kamyon, tali yola girmek isteyen Remzi Kanbur (57) yönetimindeki tüp kamyonuyla çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan tüp kamyonu karşı şeride geçerek devrildi. Kamyondaki tüpler yola savruldu.

2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine Bartın ambulans, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan tüp kamyonu sürücüsü ile aynı araçtaki Abdullah Köse (55) Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri sık sık gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti. Tüplerin başka bir araca alınmasının ardından kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.