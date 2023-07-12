Bartın’da sel sonrası denizin rengi değişti

Hafta sonu Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel afeti Bartın’da da taşkınlara neden oldu.



Bartın Irmağı'nın taşması ile kent merkezinde ırmak yatağına yakın noktadaki iş yerleri sular altında kaldı. Kentin farklı bölgelerinde dere yataklarının taşması ve yaka selleri nedeniyle çok sayıda iş yeri ve konut zarar gördü. Bartın Irmağı'nın Karadeniz’e döküldüğü Boğaz mevkiinde ise deniz yüzeyi çamur rengini aldı.



Çamurlu suyun deniz yüzeyinin büyük bir bölümünü kapladığı görüldü. Denizden dalgalarla kıyıya vuran odun ve çeşitli atık malzemeler ise 3 kilometre uzunluğa sahip İnkumu Plajı'nda kirliliğe neden oldu. Denize girmek 3 gün süreyle yasaklanmıştı Sel sonrası Bartın’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla deniz suyunun halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği ve salgın hastalıklara neden olabileceği değerlendirilerek 10-11 ve 12 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştı.