Gümüşhane’de kaza: 3’ü çocuk 5 yaralı

Kelkit’ten Erzincan istikametine ilerleyen Emre D. yönetimindeki otomobil Deredolu mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.



Kazada sürücü Emre D. ile eşi Seda, çocukları Kerem, Yusuf A. ve Begüm D. ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis, Jandarma ve Emniyet güçleri tarafından araçtan çıkarıldı.



İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi olan, vücutlarında çeşitli kırık ve kesileri olan yaralılar daha sonra taburcu edildi.