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Güncel
AA 12.07.2023 16:32

Ankara'da otomobil gasbettikleri iddia edilen 2 kişi Isparta'da yakalandı

Ankara'da bir kişinin otomobilini silah zoruyla gasbeden 2 şüpheli, Isparta'da kovalamaca sonunda yakalandı.

Ankara'da otomobil gasbettikleri iddia edilen 2 kişi Isparta'da yakalandı

Ankara'da sabah 05.50 sıralarında otomobilin önünü kesen U.G. ve İ.S, silah zoruyla sürücüyü etkisiz hale getirerek aracı gasbetti.

Sürücünün ihbarıyla çalışma başlatılırken, Isparta'ya yönüne kaçtıkları belirlendi.

Kontrollerindeki araçla Isparta'ya gelen şüpheliler, yol üzerinde bulunan kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtılar.

Otomobili takibe alan polis ekipleri, yol üzerine kapan atarak otomobilin lastiklerini patlattı.

Patlak lastiklerle Miryokefalon kavşağı üzerinde bulunan akaryakıt istasyona giren şüpheliler, aracı bırakıp kaçmaya başladı.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan GBT sorgusunda, U.G'nin 15 ayrı suçtan, İ.S'nin ise 3 yaralama suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Otomobilde yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

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