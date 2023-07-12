Parçalı Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.07.2023 16:22

Batman'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 24 şüpheliden 17'si tutuklandı

Batman'da hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 24 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Batman'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 24 şüpheliden 17'si tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte haziran ayı içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı eşya, sahiplerine teslim edildi.

ETİKETLER
Batman Hırsızlık
Sıradaki Haber
Burdur’da ekin yangını hayvan barınağına sıçramadan söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
ABD'de trafik kazası: 3 ölü, 14 yaralı
16:50
Felçli eşini 400 metre sırtında taşıyordu: Yol isteği yerine getirildi
16:41
Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
16:42
Fransa'da Ulusal Bayram nedeniyle 130 bin kolluk kuvveti görevlendirilecek
16:43
Bakan Uraloğlu sel bölgesinde: Bütün mağduriyetler giderilecek
16:39
Avustralya Başbakanı, Ukrayna'ya ilave 30 zırhlı askeri araç gönderecek
Milas’ta orman yangını
Milas’ta orman yangını
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ