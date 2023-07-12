Batman'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 24 şüpheliden 17'si tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte haziran ayı içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı eşya, sahiplerine teslim edildi.