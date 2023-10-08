Bartın'da bir kişi anız yaktığı tarlada ölü bulundu

Kumluca beldesi Hisar köyünde Muzaffer Bayar (78), evinin yanında bulunan yamaçtaki arazide anız ateşi yaktı. Bayar, alevleri kontrol etmek istediği sırada sarp arazide ayağının kayması sonucu düşüp bayıldı.

Bayar'ın eve gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla yapılan arama sonucu Bayar'ın cesedi, anız yaktığı tarlada yanmış olarak bulundu.

Tarlada düşerek bayıldığı belirlenen Bayar'ın cesedi, incelemelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.