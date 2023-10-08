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Güncel
AA 08.10.2023 10:04

Zonguldak'ta devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Zonguldak-Ereğli kara yolunda kepek yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Kara yolunun Elmacı rampası mevkisinde seyreden kepek yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar sonrası olay yerine AFAD, sağlık, polis ve Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İlkay O. (38) ve Fuat O. (42) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşımın bir süre aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

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