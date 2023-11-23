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Güncel
AA 23.11.2023 11:35

Bartın'da 2 kişinin öldüğü "komşu kavgası" davasına devam edildi

Bartın'da orman arazisi yüzünden komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin ölümüne ilişkin sanığın yargılanması sürdü.

Bartın'da 2 kişinin öldüğü "komşu kavgası" davasına devam edildi

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aydın E. ile olayda silahla yaralanan Mustafa A, taraf avukatları ile sanık ve maktul yakınları katıldı.

Tedavisi sürdüğü için ifadesi alınamayan Mustafa A., olay günü "patpat" olarak tabir edilen tarım aracıyla tarlaya çalışmaya gittiklerini, tarlanın yolu evinin önünden geçen sanığın, elinde demir tarım aleti dirgenle beklediğini söyledi.

Sanığın Elindeki aletle kendilerine saldırdığını iddia eden Mustafa A., "Oradaki durumu yoldan geçen kardeşim görmüş ve olay yerine geldiğinde onu silahla ateş ederek öldürdü. Eşimin öldüğünü de bilmiyorum. Zonguldak'ta 3 ay yoğun bakımda kaldım. Aramızda geçmişe dayalı bir husumet vardı. Tarlada köpeklerimiz dövüş ettiği için husumetliydik" diye konuştu.

Sanık Aydın E. ise Mustafa A.'nın yalan söylediğini öne sürerek, "Bağırarak ikametime geldi. Beni tahrik etti." dedi.

Mahkeme heyeti, olayda yaralanan Mustafa A.'nın sağlık raporunun beklenilmesi için duruşmayı 30 Ocak 2024'e erteledi.

Olay

Akbaba köyü Çıtaoğlu Mahallesi'nde 28 Eylül 2022'de Aydın E. ile komşuları Musa, ağabeyi Mustafa ve eşi Fatma A. arasında sahiplenmek istedikleri orman arazisinde temizlik yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Aydın E'nin evinden aldığı tabancayla ateş açması sonucu Fatma ve Musa A. hayatını kaybetmişti.

Teslim olmamak için kendisini eve kilitleyen Aydın E. jandarma ekiplerince gözaltına almış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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