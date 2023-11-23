Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.11.2023 11:25

Kars'ta insan kaçakçılığından aranan şüphelinin evinde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aranan şüphelinin evinde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'ta insan kaçakçılığından aranan şüphelinin evinde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen T.A'nın Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Afganistan uyruklu E.N gözaltına alındı, firari T.A'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Öğretmenler at çiftliğini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Bakan Göktaş: Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizle 1 milyon 618 bin kişiye hizmet verdik
12:43
Ebru öğretmen, coğrafya derslerini 'türkülerle' anlatıyor
12:32
Dünya Bankası, Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için Türkiye ile çalışıyor
12:31
Bursa'da öğretmenlere ulaşım 3 gün ücretsiz olacak
12:26
İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" yarın başlıyor
12:26
MSB kaynakları: En üst model 40 Eurofighter almak istiyoruz
Ağrılı besicilerin kar üzerindeki mesaileri erken başladı
Ağrılı besicilerin kar üzerindeki mesaileri erken başladı
FOTO FOKUS
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ